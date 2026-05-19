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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investmentbeispiel

EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren

26.05.26 10:00 Uhr
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Bei einem frühen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
71,98 EUR 0,06 EUR 0,08%
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Heute vor 5 Jahren wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 62,12 EUR. Wer vor 5 Jahren 10.000 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hat, hat nun 160,979 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.05.2026 gerechnet (72,28 EUR), wäre das Investment nun 11.635,54 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,36 Prozent angezogen.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 140,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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