AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Anlegern gebracht.

Die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie betrug an diesem Tag 53,86 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 18,567 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.348,31 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 23.11.2026 auf 72,62 EUR belief. Mit einer Performance von +34,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich zuletzt auf 143,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net