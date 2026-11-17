Profitable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?

Vor Jahren AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier bei 97,09 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,030 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,25 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 16.11.2026 auf 76,94 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,75 Prozent verringert.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 151,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net