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Adyen BV Parts Sociales-Investmentbeispiel

EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
847.10 EUR -9.60 EUR -1.12 %
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Vor 3 Jahren wurden Adyen BV Parts Sociales-Anteile via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete die Adyen BV Parts Sociales-Aktie bei 646,10 EUR. Wer vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert hat, hat nun 15,477 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 843,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13.055,25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,55 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 27,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.09.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Adyen BV Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Adyen BV Parts Sociales Buy UBS AG

Information

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