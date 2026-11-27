EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adyen BV Parts Sociales von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.422,50 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,128 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.584,73 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 26.11.2026 auf 868,40 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 64,15 Prozent.
Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 26,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen