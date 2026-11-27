Lohnender Adyen BV Parts Sociales-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Adyen BV Parts Sociales-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.422,50 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Adyen BV Parts Sociales-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,128 Adyen BV Parts Sociales-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3.584,73 EUR, da sich der Wert eines Adyen BV Parts Sociales-Anteils am 26.11.2026 auf 868,40 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 64,15 Prozent.

Adyen BV Parts Sociales war somit zuletzt am Markt 26,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net