EURO STOXX 50-Papier Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adyen BV Parts Sociales-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Adyen BV Parts Sociales-Anlage im Blick

16.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Adyen BV Parts Sociales-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Adyen BV Parts Sociales-Papier via Börse EAM ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Adyen BV Parts Sociales-Anteile an diesem Tag 1.464,40 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,829 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 6.436,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 942,60 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adyen BV Parts Sociales belief sich zuletzt auf 29,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net