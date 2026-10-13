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Lohnende Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage?

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
31.42 EUR -0.04 EUR -0.13 %
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Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 361,925 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 31,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.357,22 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,57 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 27,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research

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