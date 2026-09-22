EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Ahold Delhaize (Ahold)-Investment im Blick

22.09.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie bei 28,70 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,493 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 11.134,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,95 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,34 Prozent angezogen.

Der Ahold Delhaize (Ahold)-Wert an der Börse wurde auf 27,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net