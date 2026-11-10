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Profitabler Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg?

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
34.19 EUR 0.08 EUR 0.23 %
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Am 10.11.2023 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an diesem Tag 26,75 EUR wert. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,738 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 34,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,81 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ahold Delhaize (Ahold) betrug jüngst 29,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets

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