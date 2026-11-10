EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ahold Delhaize (Ahold)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler Ahold Delhaize (Ahold)-Einstieg?

10.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment gewesen.

Am 10.11.2023 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an diesem Tag 26,75 EUR wert. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,738 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 34,19 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,81 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Ahold Delhaize (Ahold) betrug jüngst 29,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net