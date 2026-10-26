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Investmentbeispiel

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in arGEN-X von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen arGEN-X-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse EBR Handel mit der arGEN-X-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 439,90 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,732 arGEN-X-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 782,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17.781,31 EUR wert. Aus 10.000 EUR wurden somit 17.781,31 EUR, was einer positiven Performance von 77,81 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von arGEN-X belief sich zuletzt auf 49,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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