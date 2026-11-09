EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in arGEN-X von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable arGEN-X-Anlage?

09.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die arGEN-X-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das arGEN-X-Papier via Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 73,692 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 815,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.117,91 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5.911,79 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte arGEN-X einen Börsenwert von 51,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net