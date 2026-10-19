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Langfristige Investition

EURO STOXX 50-Papier arGEN-X-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in arGEN-X von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in arGEN-X-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
733.20 EUR -22.40 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das arGEN-X-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse EBR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das arGEN-X-Papier bei 711,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das arGEN-X-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,405 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der arGEN-X-Aktie auf 727,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.022,20 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,22 Prozent angewachsen.

arGEN-X wurde am Markt mit 45,76 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.10.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
09.10.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research

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