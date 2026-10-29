EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.
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Vor 10 Jahren wurden Inditex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Inditex-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,34 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 309,262 Inditex-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (57,08 EUR), wäre die Investition nun 17.652,70 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 76,53 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 177,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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