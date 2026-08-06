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Lukrativer Inditex-Einstieg?

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Inditex von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
58.10 EUR 0.24 EUR 0.41 %
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Inditex-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Inditex-Papiers betrug an diesem Tag 42,66 EUR. Bei einem Inditex-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,344 Inditex-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,72 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Papiers am 12.08.2026 auf 57,90 EUR belief. Damit wäre die Investition um 35,72 Prozent gestiegen.

Am Markt war Inditex jüngst 183,49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 Inditex Overweight Barclays Capital
20.07.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
10.07.26 Inditex Outperform Bernstein Research
15.06.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08.06.26 Inditex Buy UBS AG

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