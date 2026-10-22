EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Inditex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 22.10.2021 wurden Inditex-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,76 EUR. Wer vor 5 Jahren 1.000 EUR in die Inditex-Aktie investiert hat, hat nun 32,510 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inditex-Papiers auf 56,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.846,55 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 84,66 Prozent angezogen.
Inditex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 176,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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