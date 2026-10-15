EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen

Rentable Inditex-Investition?

15.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Inditex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Inditex-Papier letztlich bei 34,13 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,930 Inditex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 54,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,21 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 159,21 EUR entspricht einer Performance von +59,21 Prozent.

Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 168,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net