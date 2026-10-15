EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Inditex gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die Inditex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Inditex-Papier letztlich bei 34,13 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,930 Inditex-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 54,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,21 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 159,21 EUR entspricht einer Performance von +59,21 Prozent.
Der Börsenwert von Inditex belief sich zuletzt auf 168,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Inditex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inditex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com