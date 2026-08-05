EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ING Group-Performance im Blick

06.08.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in ING Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die ING Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der ING Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,45 EUR. Bei einem ING Group-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,435 ING Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,77 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 228,77 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 128,77 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von ING Group belief sich zuletzt auf 86,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net