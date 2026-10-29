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Langfristige Investition

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen ING Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
28.52 EUR -0.82 EUR -2.79 %
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Heute vor 3 Jahren wurde die ING Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,88 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,419 ING Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 29,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 147,90 Prozent vermehrt.

ING Group wurde am Markt mit 82,82 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10:21 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 ING Group Buy UBS AG

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