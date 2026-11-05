EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrative ING Group-Anlage?

05.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurden ING Group -Anteile via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die ING Group-Aktie an diesem Tag 13,31 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 75,109 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.185,29 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 04.11.2026 auf 29,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118,53 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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