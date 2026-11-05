EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ING Group-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurden ING Group-Anteile via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke war die ING Group-Aktie an diesem Tag 13,31 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 75,109 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.185,29 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 04.11.2026 auf 29,10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118,53 Prozent angezogen.
Am Markt war ING Group jüngst 78,81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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