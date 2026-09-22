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Rentables Nordea Bank Abp Registered-Investment?

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Nordea Bank Abp Registered-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
17.98 EUR 0.03 EUR 0.17 %
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Zum Handelsende standen Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag bei 8,98 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.114,206 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 18,01 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20.066,85 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,67 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Nordea Bank Abp Registered eine Marktkapitalisierung von 59,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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