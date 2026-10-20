EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Nordea Bank Abp Registered-Investment verdienen können.
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Vor 10 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie betrug an diesem Tag 9,45 EUR. Bei einem Nordea Bank Abp Registered-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,588 Nordea Bank Abp Registered-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 15,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,84 Prozent erhöht.
Insgesamt war Nordea Bank Abp Registered zuletzt 53,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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