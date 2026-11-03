EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

03.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered -Papier via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie betrug an diesem Tag 10,08 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 992,457 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15.675,86 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 02.11.2026 auf 15,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,76 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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