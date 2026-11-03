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Investmentbeispiel

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.80 EUR 0.03 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie betrug an diesem Tag 10,08 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 992,457 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15.675,86 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 02.11.2026 auf 15,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,76 Prozent angezogen.

Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 53,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
15.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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