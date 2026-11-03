EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gebracht.
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Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX gehandelt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie betrug an diesem Tag 10,08 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 992,457 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15.675,86 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 02.11.2026 auf 15,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,76 Prozent angezogen.
Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 53,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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