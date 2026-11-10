EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 5 Jahren eingebracht

Rentabler Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?

10.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Nordea Bank Abp Registered-Anteile an der Börse HEX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,96 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 9,127 Nordea Bank Abp Registered-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,52 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 09.11.2026 auf 16,71 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +52,52 Prozent.

Nordea Bank Abp Registered wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,51 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net