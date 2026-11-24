EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 24.11.2025 wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier an der Börse HEX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an diesem Tag 14,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier investiert hätte, hätte er nun 671,366 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.101,04 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 23.11.2026 auf 16,54 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,01 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Nordea Bank Abp Registered eine Börsenbewertung in Höhe von 55,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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