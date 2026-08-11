EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukrativer Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?

18.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Nordea Bank Abp Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Der Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Anteile betrug an diesem Tag 10,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nordea Bank Abp Registered-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,954 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 172,85 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 17.08.2026 auf 17,37 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,85 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered bezifferte sich zuletzt auf 59,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net