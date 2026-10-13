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Lukratives Nordea Bank Abp Registered-Investment?

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nordea Bank Abp Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.78 EUR 0.12 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Nordea Bank Abp Registered-Aktie an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,42 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 959,877 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.183,53 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61,84 Prozent.

Der Börsenwert von Nordea Bank Abp Registered belief sich jüngst auf 56,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
08.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
01.10.26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG

Information

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