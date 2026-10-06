EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen

Nordea Bank Abp Registered-Performance

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered -Aktie via Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Nordea Bank Abp Registered-Anteile bei 10,35 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,581 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 17,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.651,54 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 65,15 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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