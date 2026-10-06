EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Nordea Bank Abp Registered-Anteile bei 10,35 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,581 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 17,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.651,54 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 65,15 Prozent vermehrt.
Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 57,95 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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