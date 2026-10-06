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Nordea Bank Abp Registered-Performance

EURO STOXX 50-Papier Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordea Bank Abp Registered Shs
17.25 EUR 0.22 EUR 1.29 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nordea Bank Abp Registered-Aktie via Börse HEX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Nordea Bank Abp Registered-Anteile bei 10,35 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,581 Nordea Bank Abp Registered-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 17,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.651,54 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 65,15 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 57,95 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
04.09.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Jefferies & Company Inc.

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