EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosus-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Prosus eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosus-Aktie an der Börse EAM ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Prosus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,807 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 1.359,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,96 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 35,95 Prozent.
Prosus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 78,55 Mrd. Euro. Am 11.09.2019 fand der erste Handelstag der Prosus-Aktie an der Börse EAM statt. Ein Prosus-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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