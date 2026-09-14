EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Prosus eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Die Prosus-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Prosus-Papier letztlich bei 54,59 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 183,184 Prosus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6.524,09 EUR, da sich der Wert eines Prosus-Papiers am 11.09.2026 auf 35,62 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 34,76 Prozent.
Prosus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,79 Mrd. Euro gelistet. Am 11.09.2019 fand der erste Handelstag des Prosus-Papiers an der Börse EAM statt. Die Prosus-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.