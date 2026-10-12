EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosus von vor einem Jahr gekostet

Frühe Anlage

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Prosus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 12.10.2025 wurde die Prosus-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 59,26 EUR. Bei einem Prosus-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,687 Prosus-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (36,00 EUR), wäre das Investment nun 60,75 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 39,25 Prozent.

Insgesamt war Prosus zuletzt 78,63 Mrd. Euro wert. Prosus-Papiere wurden am 11.09.2019 zum ersten Mal an der Börse EAM gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Prosus-Papiers bei 76,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net