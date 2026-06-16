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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition im Blick

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

23.06.26 10:00 Uhr
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
71,66 EUR 1,28 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse EBR Handel mit der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,588 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 70,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,48 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich jüngst auf 136,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

DatumRatingAnalyst
10.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
05.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) KaufenDZ BANK
19.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
07.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyUBS AG
05.06.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) KaufenDZ BANK
19.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) OutperformBernstein Research
07.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
07.04.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
28.11.2025AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
31.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
09.10.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
21.09.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG
07.08.2023AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) SellUBS AG

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