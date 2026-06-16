EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse EBR Handel mit der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,588 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers auf 70,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,48 EUR wert. Damit wäre die Investition 12,48 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) belief sich jüngst auf 136,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
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Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|05.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|19.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|05.06.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|DZ BANK
|19.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|07.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.05.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.2026
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.2025
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
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