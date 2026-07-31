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EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Heute vor 1 Jahr wurde die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,42 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,983 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 73,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,74 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 45,74 Prozent.

Der Marktwert von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) betrug jüngst 148,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

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DatumRatingAnalyst
03.08.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
03.08.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
31.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
31.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.