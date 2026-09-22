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Lohnende AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition?

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
68.18 EUR 0.06 EUR 0.09 %
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Das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse EBR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 116,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,606 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 583,99 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 21.09.2026 auf 67,86 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 41,60 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 133,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research

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