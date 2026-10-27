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Profitable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage?

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73.46 EUR 0.70 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,86 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,892 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 73,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,24 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,24 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 145,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research

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