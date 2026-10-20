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Profitables AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet

EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73.80 EUR 0.32 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse EBR Handel mit AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an diesem Tag bei 116,90 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,543 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 73,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.311,38 EUR wert. Mit einer Performance von -36,89 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 145,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Aktuelle AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie News

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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
08.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research

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