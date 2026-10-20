EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse EBR Handel mit AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an diesem Tag bei 116,90 EUR. Bei einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,543 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 73,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.311,38 EUR wert. Mit einer Performance von -36,89 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 145,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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