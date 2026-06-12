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Lohnende Adyen BV Parts Sociales-Anlage?

EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr verloren

26.06.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
815,40 EUR -6,10 EUR -0,74%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit der Adyen BV Parts Sociales-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.532,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,653 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie auf 821,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 536,49 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 46,35 Prozent.

Adyen BV Parts Sociales erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
22.06.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
12.06.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
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29.05.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
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16.02.2026Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

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