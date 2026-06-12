EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit der Adyen BV Parts Sociales-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1.532,00 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,653 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Adyen BV Parts Sociales-Aktie auf 821,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 536,49 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 46,35 Prozent.
Adyen BV Parts Sociales erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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