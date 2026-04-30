EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM feiertags-bedingt kein Handel mit der Adyen BV Parts Sociales-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Adyen BV Parts Sociales-Anteile letztlich bei 1.417,80 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,053 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 6.760,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 958,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,40 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich jüngst auf 30,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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