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EURO STOXX 50-Titel Adyen BV Parts Sociales-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adyen BV Parts Sociales-Investment von vor einem Jahr eingefahren

01.05.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Adyen BV Parts Sociales-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
953,00 EUR 23,90 EUR 2,57%
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM feiertags-bedingt kein Handel mit der Adyen BV Parts Sociales-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Adyen BV Parts Sociales-Anteile letztlich bei 1.417,80 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,053 Adyen BV Parts Sociales-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 6.760,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 958,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,40 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Adyen BV Parts Sociales belief sich jüngst auf 30,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

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Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
27.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
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24.04.2026Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026Adyen BV Parts Sociales BuyUBS AG
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16.02.2026Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.02.2025Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2024Adyen BV Parts Sociales HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
09.02.2023Adyen BV Parts Sociales VerkaufenDZ BANK
20.08.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
14.07.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital
11.02.2021Adyen BV Parts Sociales UnderweightBarclays Capital

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