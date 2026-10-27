EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 27.10.2016 wurde das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier via Börse EAM gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag 20,53 EUR wert. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 48,709 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers auf 32,99 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.606,92 EUR wert. Damit wäre die Investition um 60,69 Prozent gestiegen.
Ahold Delhaize (Ahold) wurde am Markt mit 28,30 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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