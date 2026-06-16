EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lohnendes Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?

Anleger, die vor Jahren in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,24 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 33,069 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 34,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.131,94 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,19 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 30,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net