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EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ahold Delhaize (Ahold)
31.83 EUR -0.46 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen

Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 282,965 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers auf 32,03 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.063,38 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,37 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) bezifferte sich zuletzt auf 28,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

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Ahold Delhaize (Ahold) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ahold Delhaize (Ahold) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research

Information

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