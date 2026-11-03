EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment verlieren können.
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Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 282,965 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ahold Delhaize (Ahold)-Papiers auf 32,03 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.063,38 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9,37 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) bezifferte sich zuletzt auf 28,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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