EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in arGEN-X-Aktien verdienen können.
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Am 12.10.2016 wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,711 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 728,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.888,59 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.788,59 Prozent erhöht.
Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 45,81 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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