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Lukratives arGEN-X-Investment?

EURO STOXX 50-Titel arGEN-X-Aktie: So viel Gewinn hätte eine arGEN-X-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in arGEN-X-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
arGEN-X N.V.
737.60 EUR 10.60 EUR 1.46 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2016 wurde die arGEN-X-Aktie an der Börse EBR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,711 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 728,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.888,59 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4.788,59 Prozent erhöht.

Der arGEN-X-Wert an der Börse wurde auf 45,81 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09:26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
09.10.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
08.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research

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