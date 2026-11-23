Lohnende arGEN-X-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in arGEN-X-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden arGEN-X-Anteile an der Börse EBR gehandelt. Zur Schlussglocke waren arGEN-X-Anteile an diesem Tag 461,30 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,217 arGEN-X-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 852,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,87 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 84,87 Prozent angezogen.

arGEN-X markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net