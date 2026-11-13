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Lukrative ASML NV-Investition?

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,365.60 EUR -9.40 EUR -0.68 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden ASML NV-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,19 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in das ASML NV-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,661 ASML NV-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (1.376,80 EUR), wäre die Investition nun 150.981,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.409,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV bezifferte sich zuletzt auf 541,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ASML

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Datum Rating Analyst
02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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