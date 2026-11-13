EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML NV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative ASML NV-Investition?

13.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden ASML NV-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 91,19 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in das ASML NV-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,661 ASML NV-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (1.376,80 EUR), wäre die Investition nun 150.981,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1.409,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV bezifferte sich zuletzt auf 541,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net