EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen ASML NV-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit dem ASML NV-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 92,23 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,842 ASML NV-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (1.464,20 EUR), wäre die Investition nun 15.875,53 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1.487,55 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von ASML NV betrug jüngst 589,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: ASML