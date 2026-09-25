EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Investition

25.09.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen ASML NV-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden ASML NV-Anteile via Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 811,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,232 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ASML NV-Aktie auf 1.503,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.851,92 EUR wert. Damit wäre die Investition um 85,19 Prozent gestiegen.

ASML NV war somit zuletzt am Markt 584,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net