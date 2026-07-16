Langfristige Investition

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient

17.07.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

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Heute vor 5 Jahren wurde das ASML NV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 589,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,170 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 271,24 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Papiers am 16.07.2026 auf 1.598,40 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 171,24 Prozent. Jüngst verzeichnete ASML NV eine Marktkapitalisierung von 597,17 Mrd. Euro. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ASML