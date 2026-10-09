EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient

ASML NV-Anlage

09.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.

Am 09.10.2021 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 634,60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ASML NV-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,158 ASML NV-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 1.630,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 156,95 Prozent gestiegen.

ASML NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 620,60 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net