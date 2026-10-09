EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML NV-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 09.10.2021 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 634,60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in ASML NV-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,158 ASML NV-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 1.630,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,95 EUR wert. Damit wäre die Investition um 156,95 Prozent gestiegen.
ASML NV wurde jüngst mit einem Börsenwert von 620,60 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASML NV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASML NV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ASML