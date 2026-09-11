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EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BNP Paribas S.A.
102.74 EUR 0.26 EUR 0.25 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BNP Paribas-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,93 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,086 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers auf 102,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 214,15 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 214,15 EUR entspricht einer Performance von +114,15 Prozent.

Am Markt war BNP Paribas jüngst 114,15 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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28.07.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.07.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
24.07.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG

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