EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Iberdrola SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,52 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 951,022 Iberdrola SA-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 20.475,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,53 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 104,76 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich zuletzt auf 140,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images