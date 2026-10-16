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EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Iberdrola SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Iberdrola SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
21.68 EUR 0.04 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Iberdrola SA-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 10,52 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 951,022 Iberdrola SA-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 15.10.2026 20.475,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,53 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 104,76 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich zuletzt auf 140,90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

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Datum Rating Analyst
14.10.26 Iberdrola SA Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Iberdrola SA Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Iberdrola SA Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.

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