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Lukrative Iberdrola SA-Investition?

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Iberdrola SA-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Iberdrola SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
21.39 EUR 0.39 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde die Iberdrola SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,50 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 60,606 Iberdrola SA-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.279,39 EUR, da sich der Wert einer Iberdrola SA-Aktie am 08.10.2026 auf 21,11 EUR belief. Damit wäre die Investition um 27,94 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Iberdrola SA belief sich zuletzt auf 135,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

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Datum Rating Analyst
01.10.26 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Iberdrola SA Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research

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